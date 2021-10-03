Стали известны обстоятельства дела о мумифицированных трупах в Подмосковье

Появилась новая версия смерти супругов в Одинцове, чьи мумифицированные тела обнаружили в ящиках. Предварительно, только один из них стал жертвой преступления, сообщает МК.

Появилась новая версия смерти супругов в Одинцове, чьи мумифицированные тела обнаружили в ящиках. Предварительно, только один из них стал жертвой преступления, сообщает МК.

После обнаружения двух тел в розыск объявили сына и невестку погибших. Их удалось задержать.

Как рассказал задержанный, все произошло еще в январе 2021 года. В один из дней в съемной квартире они поссорились с отцом, мужчина толкнул пожилого человека, тот упал, ударился головой об острый угол и скончался. Через несколько дней от сердечного приступа умерла мать, которая сильно болела. Супруги вынесли тела на балкон и хранили их там несколько месяцев. После появления неприятного запаха молодой человек решил избавиться от тел и погрузил их в ящики.

Следователи рассказали, что по делу назначен комплекс необходимых экспертиз.

Напомним, мумифицированный труп мужчины с отсеченными ступнями был обнаружен в брошенном в лифтовом холле деревянном ящике. При осмотре квартиры, которую снимал покойный, в таком же ящике нашли мумифицированный труп его жены.