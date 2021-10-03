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Рязанский театр кукол показал спектакль «И наказание» на московском фестивале
Рязанский театр кукол представил спектакль «И наказание» на Московском фестивале театров кукол «Достоевскийфест». Фестиваль проходил с 24 сентября по 2 октября на сцене Московского театра кукол.

Рязанский театр кукол представил спектакль «И наказание» на Московском фестивале театров кукол «Достоевскийфест». Фестиваль проходил с 24 сентября по 2 октября на сцене Московского театра кукол. В его афише — 7 постановок из 6 городов России: Москвы, Рязани, Екатеринбурга, Перми, Набережных Челнов и Владимира, рассказали РЗН. инфо в Рязанском государственном областном театре кукол.

Показ спектакля «И наказание» состоялся 29 сентября. «Достоевскийфест» — это взгляд на творчество Достоевского через призму искусства играющих кукол.

Спектакль уже представляли в Москве — в 2014 году в рамках Национального театрального фестиваля-премии «Золотая маска». Постановка претендовала на главную театральную награду страны в пяти номинациях.

«Спектакль состоялся. Зал принял нас очень тепло. И та энергия, которая была на поклонах, и та тишина, которая была во время показа, и реакция аудитории во время спектакля дорогого стоит. „И Наказанию“ уже больше восьми лет. И мы в очередной раз убедились, насколько эта постановка актуальна, насколько попадает в сегодняшний день, как растет, меняется, как живет „здесь и сейчас“. Это очень важно. В том числе и для команды театра», — рассказал директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов.

В Рязань театр привезет диплом участника фестиваля и памятный приз в виде бутафорского топора. Из столицы Рязанский театр кукол отправляется в Петрозаводск. С 1 по 4 октября там пройдет вторая часть обменных гастролей между Рязанским театром кукол и Театром кукол республики Карелия, который уже побывал в Рязани.