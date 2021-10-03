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Рязанские волонтеры в сентябре выезжали на поиски пропавших 46 раз
Волонтеры ПСО «Мещера» в своей группе «ВКонтакте» опубликовали статистику поисков пропавших людей за сентябрь.

Волонтеры ПСО «Мещера» в своей группе «ВКонтакте» опубликовали статистику поисков пропавших людей за сентябрь.

Из данных следует, что всего в сентябре «Мещера» и МСО Salus получили 107 заявок на поиски 154 жителей. Всего волонтеры выезжали на поиски 46 раз, было задействовано 79 экипажей.

Живыми обнаружили 149 пропавших, 44 из них нашли добровольцы ПСО «Мещера» и МСО Salus. Двое из разыскиваемых погибли. Еще трех человек продолжают искать.

Напомним, вечером 2 октября в селе Инякино Шиловского района волонтеры нашли заблудившегося 81-летнего пенсионера.