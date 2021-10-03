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Россиянам рассказали о защите смартфона в холодное время года
Россиянам рассказали о «зимнем» режиме использования смартфона. Необходимость его объяснил радио Sputnik обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.

Россиянам рассказали о «зимнем» режиме использования смартфона. Необходимость его объяснил радио Sputnik обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.

По его словам, любой гаджет рассчитан на определенный температурный режим. Холодный воздух может вызвать проблемы в работе телефона, поэтому в такое время следует защитить его от минусовых температур. Эксперт пояснил, что самая чувствительная часть гаджета — батарея.

«Нельзя допускать переохлаждения батареи. Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, ее эффективная емкость заметно снизится», — отметил Маляревский.

Однако перегрев мобильному телефон также вредит. Нельзя оставлять гаджет возле нагревательных приборов. Таким образом он может разогреться до 60 градусов. По словам Маляревского, при выходе из температурного диапазона вверх батарея может быстрее испортиться — вплоть до того, что она может потечь и повредить всю электронику смартфона.

Специалист подытожил, что зимой лучше хранить телефон не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Полезно также изучить инструкцию, где обычно указывают, при каких условиях гаджет может нормально работать.