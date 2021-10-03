Российские астрологи составили гороскоп вакцинации от коронавируса

В интернете появился гороскоп с советами о том, в какой день лучше вакцинироваться представителям каждого из знаков зодиака. Автор календаря-гороскопа неизвестен.

В интернете появился гороскоп с советами о том, в какой день лучше вакцинироваться представителям каждого из знаков зодиака. Автор календаря-гороскопа неизвестен.

Фото газеты, где он был напечатан, разошлось по соцсетям. Его также опубликовали в ряде печатных СМИ в небольших городах по всей стране.

Судя по комментариям в сети, большинство пользователей восприняли такой гороскоп как шутку.