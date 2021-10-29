«Водоканал» намерен оспорить штраф ФАС в суде

«Мы доказали ФАС, что долгое время переплачивали за холодную воду, — пояснили представители УК „Престиж 62“. — Был случай, когда нам насчитали 700 кубометров воды, то есть больше десяти железнодорожных цистерн. Но в „Водоканале“ считают, что правы по каким-то практикам 2017 года».

После сообщения, что управление антимонопольной службы по Рязанской области оштрафовало на 100 тысяч рублей МП «Водоканал города Рязани» в управляющей компании дома на улице Зубковой сообщили, что коммунальщики не согласились с этим решением и оспорят его в арбитражном суде.

«Мы доказали ФАС, что долгое время переплачивали за холодную воду, — пояснили представители УК „Престиж 62“. — Был случай, когда нам насчитали 700 кубометров воды, то есть больше десяти железнодорожных цистерн. Но в „Водоканале“ считают, что правы по каким-то практикам 2017 года».

В реестре дел Рязанского арбитражного суда иск «Водоканала» на 29 октября отсутствовал.