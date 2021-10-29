В выходные в Рязанской области ожидается солнечная погода

В ночь на субботу, 30 октября, в Рязанской области ожидается до +7 градусов, днем +13 градусов, солнечная погода.

В выходные, 30 и 31 октября, в Рязанской области ожидается солнечная погода. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на субботу, 30 октября, в Рязанской области ожидается до +7 градусов, днем +13 градусов, солнечная погода.

В ночь на воскресенье, 31 октября, похолодает до +5 градусов, днем ожидается до +12 градусов. По информации синоптиков, день будет солнечным.

Напомним, с 30 октября в России начинаются нерабочие дни.