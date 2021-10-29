В рязанских торговых центрах прошли «масочные» рейды

У посетителей проверяли соблюдение масочного режима и исполнение санитарно-эпидемиологических требований.

В рязанских торговых центрах прошли «масочные» рейды. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В пятницу, 29 октября, опергруппа правительства региона совместно с сотрудниками полиции проверили восемь торговых центров Рязани.

У посетителей проверяли соблюдение масочного режима и исполнение санитарно-эпидемиологических требований.

Сообщается, что проверки в регионе продолжатся.

Ранее стало известно, что в нерабочие дни посетить торговые центры можно будет только при наличии QR-кода.