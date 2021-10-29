В Рязани сократят маршрут автобуса № 16

Транспорт пустят из Песочни в Горрощу по улицам Новой, Циолковского, Есенина и Спортивной. Ранее автобус следовал через «Мясокомбинат», площадь Мичурина, Первомайский проспект и улицу Дзержинского.

В Рязани сократят маршрут автобуса № 16 «улица Новоселов, 60 — поселок Южный». Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в пятницу, 29 октября.

Транспорт пустят из Песочни в Горрощу по улицам Новой, Циолковского, Есенина и Спортивной. Ранее автобус следовал через «Мясокомбинат», площадь Мичурина, Первомайский проспект и улицу Дзержинского. Таким образом длина маршрута сократится на 2,5 километра.

Отмечается, что максимальное количество автобусов на линии увеличат с 10 до 15.