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В Рязани подвели итоги конкурса рисунков животных Окского заповедника
Победители конкурса получат призы — аудиоколонку, ежедневник, кепки, футболки, наборы цветных карандашей и сумки со светоотражающей линией.

Каждый год в октябре отмечают Всемирный день животных и Всемирный день охраны мест обитания. РЗН. инфо совместно с Рязанским заводом битумных материалов проводил конкурс для детей, подростков и их родителей на лучший рисунок животных Окского заповедника. До 25 октября все желающие могли прислать свои работы в группу «Вконтакте» или на электронную почту.

По итогам конкурса первое место заняла Севостьянова Мария, 10 лет, с рисунком «Олени в осеннем лесу».

Второе место заняла Голикова Маша (пятый класс школы № 3). Она нарисовала «Лисичек в норе».

Третье и четвертое место заняли Юркова Сима (пять лет, село Истье Рязанской области) с рисунком «Зубр внимательный» и Породина Полина (семь лет, село Истье, Рязанской области) с рисунком «Олень и коряга».

Победители конкурса получат призы — аудиоколонку, ежедневник, кепки, футболки, наборы цветных карандашей и сумки со светоотражающей линией.

Уведомления о времени и адресе, где можно будет получить подарки, победители получат по электронной почте.