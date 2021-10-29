В Рязани около магазина ограбили мужчину

В Рязани ограбили мужчину около магазина на улице Интернациональной. Об этом сообщила
Мужчина сообщил, что держал в руках сдачу, когда вышел из магазина. На улице к нему подбежал незнакомец, вырвал купюры и скрылся.
Полиция составила словесный портрет злоумышленника. По нему узнали 27-летнего рязанца. Ранее этот мужчина был судим за грабеж.
Злоумышленника задержали.
«По предварительной информации, 27-летний рязанец пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и, как только увидел близко деньги, внезапно решил отобрать их у прохожего», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчина убежал с места ограбления, а на похищенные деньги он купил наркотики. Он попытался скрыться от полиции, но его разыскали.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК