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В Рязани около магазина ограбили мужчину
Мужчина сообщил, что держал в руках сдачу, когда вышел из магазина. На улице к нему подбежал незнакомец, вырвал купюры и скрылся.

В Рязани ограбили мужчину около магазина на улице Интернациональной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина сообщил, что держал в руках сдачу, когда вышел из магазина. На улице к нему подбежал незнакомец, вырвал купюры и скрылся.

Полиция составила словесный портрет злоумышленника. По нему узнали 27-летнего рязанца. Ранее этот мужчина был судим за грабеж.

Злоумышленника задержали.

«По предварительной информации, 27-летний рязанец пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и, как только увидел близко деньги, внезапно решил отобрать их у прохожего», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина убежал с места ограбления, а на похищенные деньги он купил наркотики. Он попытался скрыться от полиции, но его разыскали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Р. Ф. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.