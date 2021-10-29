В Рязани ищут свидетелей аварии, где пострадал пешеход

Всех, у кого есть информация по ДТП, просят обращаться по телефонам: +7 (4912) 29-95-86, +7 (4912) 29-74-54 или по адресу: Рязань улица Лесная, дом № 28.

В Рязани ищут свидетелей аварии, где пострадал пешеход. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 23 апреля 2021 года в 20:14 на улице Дзержинского около дома № 15. Водитель на Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Пешеход получила травмы, ее доставили в больницу.

Всех, у кого есть информация по ДТП, просят обращаться по телефонам: +7 (4912) 29-95-86, +7 (4912) 29-74-54 или по адресу: Рязань улица Лесная, дом № 28.