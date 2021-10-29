В России предложили новую льготу для пенсионеров-автовладельцев

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от налога на транспорт пенсионеров, владеющих автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил.

В России предложили новую льготу для пенсионеров-автовладельцев. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от налога на транспорт пенсионеров, владеющих автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил. Соответствующее письмо он направил в адрес министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По словам депутата, в настоящее время каждый регион России сам устанавливает размер льгот по транспортному налогу для пенсионеров, таким образом в соседних областях могут действовать совершенно неравные условия.

Сухавер отметил, что в небольших населенных пунктах, где отсутствует муниципальный транспорт, пенсионеры нуждаются в собственной автомобиле.

«В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил «, — говорится в обращении.