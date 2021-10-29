Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат

Всего в список попали 19 документов. Среди них военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медсправки и судебные решения.

Правительство утвердило перечень документов, по которым можно получить электронные дубликаты. Об этом сообщил сайт кабмина.

Перечень документов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего в список попали 19 документов. Среди них военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медсправки и судебные решения.

Кроме того, в перечень попали документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык, документы об инвалидности, полученные за границей.

Дубликаты должен отсканировать сотрудник МФЦ, заверить их и вернуть владельцу. В течение часа они появятся в личном кабинете на портале госуслуг. Храниться они будут бессрочно.