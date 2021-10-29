Рязанские омбудсмены объявили конкурс социальной рекламы «Защита прав инвалидов». С инициативой конкурса выступили уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Михаил Пронин. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
К участию приглашаются жители Рязанской области, в том числе школьники и студенты, рекламные агентства, дизайн-студии. Конкурс проводится по следующим темам:
- защита прав инвалидов
- защита прав детей-инвалидов
- защита прав предпринимателей-инвалидов, поддержка социально-ориентированного предпринимательства.
Работы принимаются в виде плаката, инфографики или видеоролика. Заявки необходимо направить на электронную почту
Победителям и финалистам конкурса вручат подарки, остальным участникам — благодарности от омбудсменов.
Подробности, технические требования к работам и состав жюри на сайтах: