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Рязанские омбудсмены объявили конкурс социальной рекламы
С инициативой конкурса выступили уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Михаил Пронин. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря

Рязанские омбудсмены объявили конкурс социальной рекламы «Защита прав инвалидов». С инициативой конкурса выступили уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Михаил Пронин. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

К участию приглашаются жители Рязанской области, в том числе школьники и студенты, рекламные агентства, дизайн-студии. Конкурс проводится по следующим темам:

  • защита прав инвалидов
  • защита прав детей-инвалидов
  • защита прав предпринимателей-инвалидов, поддержка социально-ориентированного предпринимательства.

Работы принимаются в виде плаката, инфографики или видеоролика. Заявки необходимо направить на электронную почту evdokimova.adm1@yandex.ru.

Победителям и финалистам конкурса вручат подарки, остальным участникам — благодарности от омбудсменов.

Подробности, технические требования к работам и состав жюри на сайтах:

https://ombudsman.ryazangov.ru/

http://deti.gov.ru/region/ryazan

https://ombudsmanbiz.ryazangov.ru/