Рязанские омбудсмены объявили конкурс социальной рекламы

С инициативой конкурса выступили уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Михаил Пронин. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря

Рязанские омбудсмены объявили конкурс социальной рекламы «Защита прав инвалидов». С инициативой конкурса выступили уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Михаил Пронин. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

К участию приглашаются жители Рязанской области, в том числе школьники и студенты, рекламные агентства, дизайн-студии. Конкурс проводится по следующим темам:

защита прав инвалидов

защита прав детей-инвалидов

защита прав предпринимателей-инвалидов, поддержка социально-ориентированного предпринимательства.

Работы принимаются в виде плаката, инфографики или видеоролика. Заявки необходимо направить на электронную почту evdokimova . adm 1@ yandex . ru .

Победителям и финалистам конкурса вручат подарки, остальным участникам — благодарности от омбудсменов.

Подробности, технические требования к работам и состав жюри на сайтах:

https://ombudsman.ryazangov.ru/

http://deti.gov.ru/region/ryazan