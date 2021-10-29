Рязанские чиновники начали получать письма об отстранении от работы

С 1 ноября непривитых чиновников городской администрации отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Рязанские чиновники начали получать письма об отстранении от работы. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

С 1 ноября непривитых чиновников городской администрации отстранят от работы без сохранения зарплаты. Сотрудники уже получили соответствующее распоряжение от руководства.

Собеседник издания отметил, что против прививки в администрации выступают в основном молодые люди репродуктивного возраста. Среди них есть также дети врачей.

Сообщается, что в мэрии рекомендуют привиться даже тем, кто переболел менее полугода назад.