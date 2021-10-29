Рязанцев предупредили об изменениях в графике работы налоговой инспекции в нерабочие дни

Отделения налоговой инспекции Рязани с 1 по 3 ноября не будут принимать граждан. Любую услугу можно получить удаленно на сайте ФНС.

Рязанцев предупредили об изменениях в графике работы налоговой инспекции в нерабочую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции отделения налоговой инспекции Рязани с 1 по 3 ноября не будут принимать граждан.

ВУФНС напомнили, что почти любую услугу можно получить удаленно в « Личном кабинете налогоплательщика ». Заплатить налоги, пошлины и страховые взносы можно с помощью сервиса « Уплата налогов и пошлин ».

Всего на сайте доступны более 70 онлайн сервисов .

Также получить консультацию по налогам можно по номеру телефона единого контакт-центра ФНС России 8 (800)222-22-22 (звонок бесплатный).