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Рязанцев предупредили об изменениях в графике работы налоговой инспекции в нерабочие дни
Отделения налоговой инспекции Рязани с 1 по 3 ноября не будут принимать граждан. Любую услугу можно получить удаленно на сайте ФНС.

Рязанцев предупредили об изменениях в графике работы налоговой инспекции в нерабочую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции отделения налоговой инспекции Рязани с 1 по 3 ноября не будут принимать граждан.

ВУФНС напомнили, что почти любую услугу можно получить удаленно в «Личном кабинете налогоплательщика». Заплатить налоги, пошлины и страховые взносы можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

Всего на сайте доступны более 70 онлайн сервисов.

Также получить консультацию по налогам можно по номеру телефона единого контакт-центра ФНС России 8 (800)222-22-22 (звонок бесплатный).