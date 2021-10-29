Ранее судимый рязанец чуть не зарезал свою жену

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее судимый рязанец чуть не зарезал свою жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 36-летняя жительница одного из домов на улице Крупской и рассказала, что муж угрожает ей убийством.

Полицейские установили, что 40-летний муж пострадавшей ранее был судим за аналогичное преступление и уклонение от уплаты алиментов. Во время семейного ужина пара поссорилась. Мужчина схватил кухонный нож и сказал жене, что зарежет ее.

Оперативники забрали у злоумышленника нож и предотвратили конфликт.