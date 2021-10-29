Ранее судимый рязанец чуть не зарезал свою жену
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее судимый рязанец чуть не зарезал свою жену. Об этом
В полицию обратилась 36-летняя жительница одного из домов на улице Крупской и рассказала, что муж угрожает ей убийством.
Полицейские установили, что 40-летний муж пострадавшей ранее был судим за аналогичное преступление и уклонение от уплаты алиментов. Во время семейного ужина пара поссорилась. Мужчина схватил кухонный нож и сказал жене, что зарежет ее.
Оперативники забрали у злоумышленника нож и предотвратили конфликт.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119