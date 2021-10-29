Пьяный рязанец угрожал убить свою жену молотком
Ранее очевидцы сообщили, что в доме № 4 по улице 6-линия этот мужчина выбил все стекла в квартире и поджег ее.
Пьяный рязанец угрожал убить свою жену молотком. Об этом
В полицию обратилась жительница одного из домов по улице 6-ая линия. Женщина рассказала, что ее пьяный муж угрожал ей расправой молотком, а после того, как она позвала на помощь, ушел из квартиры. 41-летнего ранее судимого рязанца задержали на улице Толстого около дома № 2/22.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».
Ранее очевидцы сообщили, что в доме № 4 по улице 6-линия этот мужчина выбил все стекла в квартире и поджег ее.