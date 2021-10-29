Пьяный рязанец угрожал убить свою жену молотком

Ранее очевидцы сообщили, что в доме № 4 по улице 6-линия этот мужчина выбил все стекла в квартире и поджег ее.

Пьяный рязанец угрожал убить свою жену молотком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница одного из домов по улице 6-ая линия. Женщина рассказала, что ее пьяный муж угрожал ей расправой молотком, а после того, как она позвала на помощь, ушел из квартиры. 41-летнего ранее судимого рязанца задержали на улице Толстого около дома № 2/22.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

Ранее очевидцы сообщили, что в доме № 4 по улице 6-линия этот мужчина выбил все стекла в квартире и поджег ее.