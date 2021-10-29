Попова рассказала о причинах новой волны коронавируса

По словам врача, это отсутствие должных мер, игнорирование присутствия вируса в популяции, а также возвращение рабочих коллективов из летних отпусков.

Попова рассказала о причинах новой волны коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для новой волны коронавируса было несколько причин. По словам врача, это отсутствие должных мер и игнорирование присутствия вируса в популяции.

Попова отметила, что, когда люди начали общаться в коллективах осенью, начала активнее распространяться ОРВИ, а к ней присоединился и COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки в Рязанской области заразились коронавирусом 233 человека, в России — 39 849 человек.