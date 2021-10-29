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Мессенджер WhatsApp введет новые функции
Одна из функций позволит юзерам организовывать пространство чатов. Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.

Мессенджер WhatsApp введет новые функции, которые связанны с работой на нескольких устройствах. Об этом сообщил портал WABetainfo.

Одна из функций позволит юзерам организовывать пространство чатов. Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.

Кроме того, на WhatsApp Desktop можно будет изменить настройки параметров конфиденциальности. На данный момент это можно сделать только со смартфона.

Новые функции доступны пока только бета-тестерам. Вскоре они попадут в релизную версию приложения.