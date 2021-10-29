Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Сразу два детских спектакля ожидают зрителей 30 октября в Театре Кукол — «Крошка Енот» по мотивам сказки Лилианы Мурр и «Серебряное копытце» по одноименному произведению Павла Бажова. В театре драмы 30 октября зрители также смогут увидеть детский спектакль — «Царевна-лягушка». В Рязанском музыкальном театре 30 октября пройдет спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя». А 31 октября на сцене Театра Драмы состоится торжественная церемония вручения театральной премии «Зеркало сцены». Желающие отметить Хэллоуин смогут сделать это 31 октября в клубе Old Tattoo Bar.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».