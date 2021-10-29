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Кремль прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от ковида в регионах
По словам пресс-секретаря президента Пескова, из-за неритмичных темпов вакцинации от коронавируса может возникнуть дефицит препаратов в отдельных российских регионах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от ковида в регионах. Об этом передает ТАСС.

По словам Пескова, из-за неритмичных темпов вакцинации от коронавируса может возникнуть дефицит препаратов в отдельных российских регионах.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что дефицит вакцинации ликвидируют «в самые сжатые сроки».