Кремль прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от ковида в регионах
По словам пресс-секретаря президента Пескова, из-за неритмичных темпов вакцинации от коронавируса может возникнуть дефицит препаратов в отдельных российских регионах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от ковида в регионах. Об этом передает
По словам Пескова, из-за неритмичных темпов вакцинации от коронавируса может возникнуть дефицит препаратов в отдельных российских регионах.
«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — отметил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что дефицит вакцинации ликвидируют «в самые сжатые сроки».