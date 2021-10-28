В Рязанской области от коронавируса скончались 13 человек

Данные опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за последние сутки от COVID-19 скончались 13 человек. Данные в четверг, 28 октября, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии жертвами «ковида» стал 1 371 рязанец.

Также за сутки коронавирус выявили у 235 человек, еще 131 местный житель победил болезнь. За все время инфекцию выявили у 47 253, выздоровели — 42 350.

В России за сутки от «ковида» скончались 1 159 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 235 057 россиян. Кроме того, за сутки коронавирус выявили у 40 096 человек, еще 29 318 победили болезнь. За все время коронавирусом заболели 8 392 697, выздоровели — 7 272 053.