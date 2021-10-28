В Рязани прошли рейды «масочные» рейды в общественном транспорте

Рейд прошел на остановке общественного транспорта «Новоселов, 60».

В четверг, 28 октября, в Рязани проверили работу водителей общественного транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

У водителей проверили маски, перчатки, дезинфицирующие средства.

Рейд прошел на остановке общественного транспорта «Новоселов, 60». Водителям напомнили, что нужно проводить дезинфекцию салонов во время межрейсового отстоя, носить маски и перчатки. Специалисты проверили наличие суточного запаса необходимых средств.

Сотрудники полиции и управления транспорта провели беседы с рязанцами на конечной остановке. Им напомнили о масочном режиме и вакцинации от коронавирусной инфекции.