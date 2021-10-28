В России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19

По поручению замглавы администрации президента Сергея Кириенко вопрос начали обсуждать в Кремле.

В России планируют перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом пишет « Коммерсант ».

По поручению замглавы администрации президента Сергея Кириенко вопрос начали обсуждать в Кремле.

В сообщении отметили, что предыдущую кампанию признали неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. Теперь к разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов.

Собеседники издания заявили, что администрация президента задействует все механизмы, которые уже использовала в первую волну пандемии, а также настроит работу с гражданами, чтобы донести до них необходимость вакцинации.

Эксперт ЭИСИ по пандемии Глеб Кузнецов заявил, что вакцинация «буксует» из-за того, что не настроена прямая связь в сознании граждан между снятием ограничений и необходимостью прививаться.

«Хочешь пойти в ресторан, хочешь выйти на работу, хочешь, чтобы дети пошли в школу, — иди вакцинируйся», — пояснил он.