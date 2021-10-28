В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что основная масса всех заболевших коронавирусом — это те, кто не прошел вакцинацию.
Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им.
По ее словам, максимальные показатели заболеваемости регистрируют среди пожилых людей. Она заявила, что число заболевших в группе старше 65 лет составляет 224 на 100 тысяч населения.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что основная масса всех заболевших коронавирусом — это те, кто не прошел вакцинацию.