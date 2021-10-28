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В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что основная масса всех заболевших коронавирусом — это те, кто не прошел вакцинацию.

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что чаще всего коронавирусом болеют пожилые люди. Число новых случаев коронавируса продолжает расти среди лиц старше 65 лет, передает РИА Новости.

По ее словам, максимальные показатели заболеваемости регистрируют среди пожилых людей. Она заявила, что число заболевших в группе старше 65 лет составляет 224 на 100 тысяч населения.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что основная масса всех заболевших коронавирусом — это те, кто не прошел вакцинацию.