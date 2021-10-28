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В пенсионном фонде объяснили порядок начисления выплат в ноябре
Сообщается, что речь идет о выплатах семьям — соответствующую меру поддержки в регионе получают порядка двух тысяч семей, пособия — 700 будущих мам, а также шесть тысяч в одиночку воспитывающих родителей.

В пенсионное фонде России по Рязанской области рассказали, как будет проходить начисление выплат в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Сообщается, что речь идет о выплатах семьям — соответствующую меру поддержки в регионе получают порядка двух тысяч семей, пособия — 700 будущих мам, а также шесть тысяч в одиночку воспитывающих родителей.

Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никак не отразится на перечислении ежемесячных выплат рязанским родителям, уточнили в ПФР. Средства поступят согласно графику: ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала — 3 ноября, пособия беременным и одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет — не позднее 3 ноября.