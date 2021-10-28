В отношении подозреваемого в убийстве рязанского подростка возбудили еще два дела

Ранее судимый 52-летний житель Рязанского района причастен к хищению из квартиры 53-летнего рязанца охотничьего карабина «Тигр», гладкостовольного ружья и более 90 патронов к ним.

В отношении Владислава Цикунова, подозреваемого в убийстве рязанского 15-летнего подростка, возбудили еще два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 52-летний житель Рязанского района причастен к хищению из квартиры 53-летнего рязанца охотничьего карабина «Тигр», гладкостовольного ружья и более 90 патронов к ним. У пострадавшего было разрешение на хранение и ношение оружия и боеприпасов.

Полиция установила, что оружие и боеприпасы хранились в тайниках в окрестностях двух населенных пунктов в Рязанском районе. Также там хранились переделанная в боевую мелкокалиберная пневматическая винтовка и более 150 патронов к ней. Полиция подозревает, что винтовка и мелкокалиберные патроны принадлежат 52-летнему обвиняемому в убийстве. Оружие и боеприпасы изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража») и по части 1 статьи 226 УК РФ («Хищение оружия и боеприпасов»).

Ранее на мужчину завели дело по статье «Убийство». Он и его 28-летняя сожительница подозреваются в убийстве 15-летнего мальчика. Пара практиковала оккультизм. Их арестовали.