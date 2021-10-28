Сознавшийся в убийстве банкира Яхонтова покончил с собой в СИЗО
По версии следствия, Яхонтова и еще двух человек убил бывший партнер по бизнесу.
Сознавшийся в убийстве топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова покончил с собой в белорусском СИЗО. Об этом сообщил
Убийцу ранее задержали в Белоруссии. 27 октября суд заочно арестовал его.
По версии следствия, Яхонтова и еще двух человек убил бывший партнер по бизнесу. Тело банкира, а также его супруги и восьмилетнего ребенка нашли в квартире в Москве.