Рязанские ветераны получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей

Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

Ветераны Рязанской области получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

Выплату получат 90 рязанских ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Уточняется, что деньги им поступят в ноябре вместе с пенсией и другими социальными пособиями. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно — средства будут выплачены автоматически, без заявления со стороны граждан.

Также сообщается, что пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов.