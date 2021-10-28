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Рязанские полицейские оштрафовали водителя, который проехал по Лесопарку на машине
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанские полицейские нашли водителя, который проехал по Лесопарку на машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Нарушителем оказался 23-летний рязанец. Во вторник, 26 октября, он со своим другом приехал на территорию Лесопарка на автомобиле Mercedes. Они отодвинули клумбу и заехали на территорию.

Водителя привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают причиненный ущерб. После этого примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее нарушители попали на камеру видеонаблюдения.