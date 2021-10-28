Рязанская гордума согласовала сделку по продаже зданий бывшего хлебозавода № 1

По словам чиновника, в случае покупки производственного комплекса на Соборной площади правительством Рязанской области, на этой территории может быть создан технопарк.

В четверг, 28 октября, на заседании Рязанской городской думы депутаты приняли решение о продаже имущественного комплекса бывшего хлебозавода № 1 на Соборной площади за 58 миллионов рублей. Заместитель мэра Рязани Олег Федин заявил, что сделка должна покрыть долги хлебозавода № 3. Здание этого предприятия на улице Чкалова уже находится в залоге.

По словам чиновника, в случае покупки производственного комплекса на Соборной площади правительством Рязанской области, на этой территории может быть создан технопарк.

Напомним, еще весной прошлого года два хлебозавода были объединены в один.

По мнению депутата от фракции КПРФ Алексея Захарова, сделка едва ли поможет решить финансовые проблемы хлебозавода № 3, а гарантий, что объекты купят именно структуры региональной власти, никаких нет. Депутат от «Единой России» Сергей Еремин напомнил, что по действующему законодательству муниципалитет должен избавиться от всех непрофильных активов к 2025 году, а нынешняя ситуация с хлебозаводом сложилась из-за просчетов в ведении бизнеса.

Представляющий ЛДПР депутат Олег Шишов заявил, что, согласовывая сделку, депутаты делают выбор между плохим и очень плохим, а в случае банкротства хлебозавода № 3 здания на Соборной вообще могли бы быть проданы по бросовой цене.

В результате депутаты гордумы большинством голосов согласовали сделку. Представители областного правительства и хлебозавода № 3 на заседании не присутствовали .