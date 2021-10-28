Рязанская энергетическая сбытовая компания обновила антирейтинг должников среди предприятий ЖКХ

По состоянию на 1 октября 2021 общая задолженность только указанных в перечне организаций перед ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» составляет 50 586 000,78 рублей.

В Рязанской области возникла сложная ситуация с платежами предприятий ЖКХ за уже потребленную электроэнергию. По состоянию на 1 октября 2021 общая задолженность только указанных в перечне организаций перед ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» составляет 50 586 000,78 рублей.

На сегодняшний день в «Антирейтинг» исполнителей коммунальных услуг попали следующие организации:

Список неплательщиков среди предприятий ЖКХ постоянно обновляется. При его составлении учитывается выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, размер задолженности, количество периодов образования задолженности.

Рязанская энергосбытовая компания неоднократно пыталась урегулировать вопрос с руководителями данных предприятий, но добровольно оплачивать задолженность они отказываются. В отношении данных предприятий ЖКХ энергетики вынуждены будут применить процедуру принудительного взыскания, что повлечет за собой дополнительную уплату штрафов и пени, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, а также судебных издержек.

Энергетики отдельно обращают внимание жителей рязанского региона, которые обслуживаются в компаниях, указанных в списке «Антирейтинг», что уплачиваемые ими средства за коммунальные услуги не доходят до ресурсоснабжающей компании.

Неплатежи компаний ставят под угрозу надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей — добросовестных плательщиков, и приводят к критической ситуации социально-экономического развития региона.

Данная ситуация не может быть урегулирована без поддержки администрации области, ПАО РЭСК" в очередной раз просит обратить внимание на значимость проблемы профильные ведомства.