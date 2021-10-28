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Рязанец отсудил у бывшего работодателя 800 тысяч рублей за моральный вред
Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Рязанец отсудил 800 тысяч рублей у бывшего работодателя. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина выполнял работы по демонтажу телефонного кабеля на высоте более четырех метров. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с лестницы. Он получил травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда.

По факту несчастного случая на производстве прокуратура составила акт. Согласно документу, в произошедшем признали виновным работодателя, так как мужчину допустили к работам на высоте без прохождения в установленном порядке соответствующего обучения.

«Проанализировав представленные доказательства в их совокупности с учетом обстоятельств несчастного случая, приняв во внимание факт утраты профессиональной трудоспособности, физические и нравственные страдания истца, приобретенную инвалидность, длительное лечение суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем самым работодателя обязали выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную на производстве.

Решение суда в законную силу не вступило.