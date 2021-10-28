Рязанец отдал мошеннику более 30 тысяч рублей в надежде восстановить водительские «права»

Подробности дела привела пресс-служба региональной прокуратуры.

Рязанец отдал мошеннику более 30 тысяч рублей в надежде восстановить водительские «права». Подробности дела привела пресс-служба региональной прокуратуры.

Местный житель решил восстановить водительские права и за помощью обратился к 34-летнему мужчине. Он написал ему в одном из мессенджеров, на что тот пообещал помочь ему за 23 тысячи рублей.

При этом передача денег происходила поэтапно. Сначала мужчина отдал мошеннику пять тысяч рублей, затем 3 500 рублей, потом 15 тысяч и так далее. В общей сумме восстановление «прав» обошлось рязанцу в 33 тысячи 500 рублей. В итоге мужчина так и не восстановил водительские права и обратился в суд.

Мошенника признали виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.