Россия приостановит ввоз турецких мандаринов

В мандаринах нашли остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

С 29 октября Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов из-за содержащихся в них вредных веществ. Об этом сообщил сайт ведомства.

В мандаринах нашли остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Продукцию запретили ввозить, чтобы не допустить отравлений. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.