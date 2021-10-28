\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
14°
ЦБ USD 70.52 0.71 29/10
ЦБ EUR 81.84 0.81 29/10
Нал. USD 69.80 / 70.95 16:21
Нал. EUR 81.20 / 82.20 16:32
Новости
Публикации
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
5 270
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
2 889
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
8 719
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
5 349
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Роснефть» и Maire Tecnimont договорились о реализации инвестиционного проекта на площадке Рязанской НПК
Проект предполагает выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пуско-наладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.

«Роснефть» и Maire Tecnimont в рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса Гидрокрекинга ВГО» на производственной площадке Рязанской НПК.

Проект предполагает выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пуско-наладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.

Комплекс гидрокрекинга ВГО позволит РНПК повысить маржинальность переработки за счет конверсии темных нефтепродуктов в светлые товарные нефтепродукты класса 5 (бензин, керосин, дизельное топливо). В состав комплекса входят установки гидрокрекинга, производства водорода, производства элементарной серы, а также объекты общезаводского хозяйства.

Все оборудование обладает высокими экологическими характеристиками. В проекте использованы современные, высокоэффективные технологии и оборудование с автоматизированной системой управления, что позволяет повысить углеродную эффективность инвестиционного проекта.

«Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд рублей, построены и реконструированы 23 основные установки, а также комплексы нефтепереработки. В компании отметили, что это позволило увеличить выпуск бензина 5-го класса и дизельного топлива, а также полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Справка

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является одним из крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая высокоэкологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие.

Maire Tecnimont — итальянская промышленная группа предприятий, является ведущим поставщиком технологий для строительства, лицензирования, а также развития энергетического бизнеса в мире, уделяя особое внимание нефтегазовым, нефтехимическим и перерабатывающим предприятиям.

Акции компании обращаются на Итальянской фондовой бирже с 2007 года. Дочернее предприятие Maire Tecnimont — NextChem — занимается «зеленой» нефтехимией и технологиями в поддержку энергетического перехода. Компания работает в более чем 45 странах мира.