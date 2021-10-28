«Роснефть» и Maire Tecnimont договорились о реализации инвестиционного проекта на площадке Рязанской НПК

Проект предполагает выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пуско-наладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.

«Роснефть» и Maire Tecnimont в рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса Гидрокрекинга ВГО» на производственной площадке Рязанской НПК.

Проект предполагает выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пуско-наладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.

Комплекс гидрокрекинга ВГО позволит РНПК повысить маржинальность переработки за счет конверсии темных нефтепродуктов в светлые товарные нефтепродукты класса 5 (бензин, керосин, дизельное топливо). В состав комплекса входят установки гидрокрекинга, производства водорода, производства элементарной серы, а также объекты общезаводского хозяйства.

Все оборудование обладает высокими экологическими характеристиками. В проекте использованы современные, высокоэффективные технологии и оборудование с автоматизированной системой управления, что позволяет повысить углеродную эффективность инвестиционного проекта.

«Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд рублей, построены и реконструированы 23 основные установки, а также комплексы нефтепереработки. В компании отметили, что это позволило увеличить выпуск бензина 5-го класса и дизельного топлива, а также полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Справка

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является одним из крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая высокоэкологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие.

Maire Tecnimont — итальянская промышленная группа предприятий, является ведущим поставщиком технологий для строительства, лицензирования, а также развития энергетического бизнеса в мире, уделяя особое внимание нефтегазовым, нефтехимическим и перерабатывающим предприятиям.

Акции компании обращаются на Итальянской фондовой бирже с 2007 года. Дочернее предприятие Maire Tecnimont — NextChem — занимается «зеленой» нефтехимией и технологиями в поддержку энергетического перехода. Компания работает в более чем 45 странах мира.