РНПК провела День открытых дверей для студентов РГРТУ

Студентов на автобусе провезли по территории завода, площадь которой более 880 гектаров, показали крупнейший нефтеперерабатывающий актив нефтяной компании «Роснефть», который занимает четвертое место в стране по объемам переработки и продуктовой корзине.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела День открытых дверей для студентов первого курса Рязанского государственного радиотехнического университета направления «Химическая технология». На заводе побывали 20 будущих технологов.

Студентов на автобусе провезли по территории завода, площадь которой более 880 гектаров, показали крупнейший нефтеперерабатывающий актив нефтяной компании «Роснефть», который занимает четвертое место в стране по объемам переработки и продуктовой корзине.

Экскурсию провел молодой специалист предприятия. Он рассказал студентам о выпускаемой продукции, переменах, связанных с реализуемой на заводе модернизацией и реконструкцией мощностей. Студенты также узнали о проектах завода по развитию. При трудоустройстве в РНПК молодые люди смогут работать на новых объектах. Кроме того, молодой специалист поделился своим опытом работы на заводе, рассказал о возможностях для реализации и строительства карьеры, ответил на вопросы студентов.

РНПК готовит кадры для дальнейшего трудоустройства на заводе по всему региону. Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», располагающийся в школе № 43. Второй ступенью является обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Также РНПК сотрудничает с другими вузами, ведет проекты с Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. На практику на завод ежегодно приходят более 50 студентов со всей России.

Завод также помогает учебным заведениям в материально-технической базе: ежегодно РНПК осуществляет им благотворительную поддержку. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

«День открытых дверей — один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК. Такой подход к подготовке кадров дает свои результаты. Только в 2020 году в коллектив Рязанской НПК влились около 40 молодых кадров, 18 из которых молодые специалисты», — рассказали в организации.

Отмечается, что вчерашние студенты вузов и ссузов Рязани и области работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами. В 2021 году в РНПК трудоустроились около 40 молодых кадров.