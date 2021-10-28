РГМЭК напомнила застройщикам Рязани о допуске приборов учета при вводе дома в эксплуатацию

С 1 января 2021 года в России действует особый порядок приема-передачи в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме.

С 1 января 2021 года в России действует особый порядок приема-передачи в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме. Об этом напомнили в РГМЭК.

Застройщик направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого расположен многоквартирный дом, уведомление о необходимости допуска в эксплуатацию индивидуальных приборов учета. В течение 30 дней после того, как получено уведомление, поставщик осуществляет допуск индивидуальных приборов учета.

Далее застройщик должен в течение десяти рабочих дней составить, подписать и направить гарантирующему поставщику акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета. Аналогичной срок подписания акта имеется у гарантирующего поставщика.

В компании отметили, что акт приема-передачи, подписанный застройщиком и гарантирующим поставщиком в эксплуатацию приборов учета, является обязательным документом для принятия решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.