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РГМЭК напомнила застройщикам Рязани о допуске приборов учета при вводе дома в эксплуатацию
С 1 января 2021 года в России действует особый порядок приема-передачи в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме.

С 1 января 2021 года в России действует особый порядок приема-передачи в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме. Об этом напомнили в РГМЭК.

Застройщик направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого расположен многоквартирный дом, уведомление о необходимости допуска в эксплуатацию индивидуальных приборов учета. В течение 30 дней после того, как получено уведомление, поставщик осуществляет допуск индивидуальных приборов учета.

Далее застройщик должен в течение десяти рабочих дней составить, подписать и направить гарантирующему поставщику акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета. Аналогичной срок подписания акта имеется у гарантирующего поставщика.

В компании отметили, что акт приема-передачи, подписанный застройщиком и гарантирующим поставщиком в эксплуатацию приборов учета, является обязательным документом для принятия решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

Более подробную информацию о порядке и сроках допуска и передачи приборов учета электрической энергии в эксплуатацию можно получить по ссылке (раздел «Информация для застройщиков по оснащению МКД приборами учета электроэнергии) либо у уполномоченного сотрудника ООО «РГМЭК»: начальник отдела коммерческого учета Роман Владимирович Юркин (4912) 70-20-29.