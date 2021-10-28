На улице Черновицкой столкнулись Lada Vesta и Hyundai Tucson

ДТП произошло примерно в 16:10 у дома № 24 по улице Черновицкой. 30-летний рязанец на Lada Vesta столкнулся с Hyundai Tucson, которым управляла 37-летняя местная жительница.

В среду, 27 октября, в Рязани на улице Черновицкой столкнулись Lada Vesta и Hyundai Tucson. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 16:10 у дома № 24 по улице Черновицкой. 30-летний рязанец на Lada Vesta столкнулся с Hyundai Tucson, которым управляла 37-летняя местная жительница.

Пострадала водитель последнего автомобиля, ей оказали медпомощь. Проводится проверка.