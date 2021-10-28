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Мурашко заявил, что половина медотводов от прививок против COVID-19 выдается врачами необоснованно
По его словам, врачи часто выдают медотводы людям, которое после попадают в реанимацию.

Глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что половина медотводов от вакцинации выдается врачами необоснованно. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил ГЛАС.

По его словам, врачи часто выдают медотводы людям, которое после попадают в реанимацию. Он напомнил, что он может быть выдан тем гражданам, у которых есть повышенная чувствительность к компонентам вакцины, аллергические реакции в тяжелой форме, острые и хронические заболевания.

Перед тем как давать отвод, врач должен убедиться в наличии противопоказаний. Решение будут принимать специалисты клиник, в которых пациент проходит лечение или наблюдается. Отвод выдается временный — сроком на месяц.