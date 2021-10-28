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Металлурги заявили о риске остановки предприятий
О проблемах с поставками заявила ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские металлургические компании.

Металлурги заявили о задержке поставок продукции, что снизило эффективность эксплуатационной работы РЖД. Об этом они рассказали в письме представителей отраслевого объединения «Русская сталь» первому вице-премьеру Андрею Белоусову, передает РБК.

О проблемах с поставками заявила ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские металлургические компании. Отмечается, что превышение по срокам поставок в общей сложности составляет более 20% нормативного времени.

По словам представителей ассоциации, трудности есть и при вывозе готовой продукции.

«Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам», — отметили металлурги.

В «Русской стали» считают, что причиной стало «снижение эффективности эксплуатационной работы РЖД. Задержки в РЖД объяснили ростом спроса на перевозки.