Металлурги заявили о риске остановки предприятий

О проблемах с поставками заявила ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские металлургические компании.

Металлурги заявили о задержке поставок продукции, что снизило эффективность эксплуатационной работы РЖД. Об этом они рассказали в письме представителей отраслевого объединения «Русская сталь» первому вице-премьеру Андрею Белоусову, передает РБК .

О проблемах с поставками заявила ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские металлургические компании. Отмечается, что превышение по срокам поставок в общей сложности составляет более 20% нормативного времени.

По словам представителей ассоциации, трудности есть и при вывозе готовой продукции.

«Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам», — отметили металлурги.

В «Русской стали» считают, что причиной стало «снижение эффективности эксплуатационной работы РЖД. Задержки в РЖД объяснили ростом спроса на перевозки.