Комплекс зданий рязанского хлебозавода № 1 планируют продать за 58 миллионов

Представитель мэрии сообщил, что наиболее вероятным покупателем комплекса может стать правительство Рязанской области.

В четверг, 28 октября, на заседании комитета гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности депутаты рассмотрели вопрос о продаже имущественного комплекса хлебозавода № 1 на Соборной площади за 58 миллионов рублей. Замглавы городской администрации Олег Федин заявил, что сделка проводится для спасения хлебозавода № 3, здание которого на улице Чкалова уже заложено за долги.

Представитель мэрии сообщил, что наиболее вероятным покупателем комплекса может стать правительство Рязанской области. Цель приобретения — создание на этой территории технопарка, о котором говорилось еще весной.

По расчетам администрации общая стоимость реконструкции зданий бывшего хлебозавода — 1 млрд рублей. Члены комитета вынесли эту сделку на рассмотрение гордумы, заседание пройдет 28 октября.