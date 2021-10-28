Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Такой иммунитет будет стерильным: человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом должна обеспечить полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе. Об этом передает РИА Новости .

Гинцбург отметил, что такой иммунитет будет стерильным: человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

По его словам, назальная вакцина создает независимый барьер, благодаря которому вирус не может проникнуть в организм.