\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
14°
ЦБ USD 69.81 0.26 28/10
ЦБ EUR 81.03 0.33 28/10
Нал. USD 69.10 / 71.00 08:48
Нал. EUR 80.30 / 82.25 12:52
Новости
Публикации
Главные вопросы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 2021 11:30
4 635
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
2 584
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
8 416
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
5 062
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Такой иммунитет будет стерильным: человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом должна обеспечить полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе. Об этом передает РИА Новости.

Гинцбург отметил, что такой иммунитет будет стерильным: человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

По его словам, назальная вакцина создает независимый барьер, благодаря которому вирус не может проникнуть в организм.