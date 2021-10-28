Fix Price увеличит цены на продукцию

Компания вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. Отмечается, что цены в 55 рублей планируется сохранить.

Fix Price повысит стоимость продукции с 1 ноября. Об этом пишут « Известия ».

Компания вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. Отмечается, что цены в 55 рублей планируется сохранить.

Кроме того, планируется изменить не только цены, но и продукция. В перечне товаров компании появятся новые позиции, товары по старым ценам могут уйти с полок, а отдельные наименования — подорожать.