Эксперт предупредил о «второй пандемии» в России

Специалист заявил, что в стране 50% смертности происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист-реабилитолог Александр Фомин сообщил, что россиян наряду с COVID-19 убивает и другая пандемия. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Фомин заявил, что в стране 50% смертности происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже», — рассказал специалист.

Он добавил, что этот показатель нужно изменить. По его словам, снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний можно, если больше двигаться.

«Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя», — объяснил реабилитолог.

Он посоветовал как минимум раз в час вставать и двигаться, это должна быть «хоть минута физической нагрузки».

Также от 45 до 90 минут в день Фомин порекомендовал уделять активной ходьбе.

«Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить», — отметил специалист.