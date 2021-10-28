«Автоимпорт» рассказал о режиме работы с 30 октября по 7 ноября 2021

Если вдруг по каким-то причинам клиент не может посетить салон, то можно позвонить в компанию либо выбрать автомобиль из наличия на сайте. Оплата пройдет онлайн, автомобиль предоставят бесконтактно.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года ГК «Автоимпорт» изменит режим работы.

С 30 октября посетителям необходимо иметь:

QR-коды или справки о прохождении вакцинации*;

Справки о перенесенном заболевании, если со дня болезни прошло не более шести месяцев*;

Справки, подтверждающие наличие медотвода от вакцинации, выданной медицинской организацией*.

*При предъявлении справки или QR-кода обязательно наличие паспорта.

Если вдруг по каким-то причинам клиент не может посетить салон, то можно позвонить в компанию либо выбрать автомобиль из наличия на сайте . Оплата пройдет онлайн, автомобиль предоставят бесконтактно с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Краткая информация о ГК «Автоимпорт»