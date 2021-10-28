«Автоимпорт» рассказал о режиме работы с 30 октября по 7 ноября 2021

С 30 октября по 7 ноября 2021 года ГК «Автоимпорт» изменит режим работы.
С 30 октября посетителям необходимо иметь:
- QR-коды или справки о прохождении вакцинации*;
- Справки о перенесенном заболевании, если со дня болезни прошло не более шести месяцев*;
- Справки, подтверждающие наличие медотвода от вакцинации, выданной медицинской организацией*.
*При предъявлении справки или QR-кода обязательно наличие паспорта.
Если вдруг по каким-то причинам клиент не может посетить салон, то можно позвонить в компанию либо выбрать автомобиль
Краткая информация о ГК «Автоимпорт»
Группа компаний «Автоимпорт» была основана в 1997 году в городе Рязань. Компания специализируется на продаже новых легковых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также предоставляет полный спектр сервисных услуг. Портфель продукции включает в себя следующие бренды: