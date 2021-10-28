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«Автоимпорт» рассказал о режиме работы с 30 октября по 7 ноября 2021
Если вдруг по каким-то причинам клиент не может посетить салон, то можно позвонить в компанию либо выбрать автомобиль из наличия на сайте. Оплата пройдет онлайн, автомобиль предоставят бесконтактно.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года ГК «Автоимпорт» изменит режим работы.

С 30 октября посетителям необходимо иметь:

  • QR-коды или справки о прохождении вакцинации*;
  • Справки о перенесенном заболевании, если со дня болезни прошло не более шести месяцев*;
  • Справки, подтверждающие наличие медотвода от вакцинации, выданной медицинской организацией*.

*При предъявлении справки или QR-кода обязательно наличие паспорта.

Если вдруг по каким-то причинам клиент не может посетить салон, то можно позвонить в компанию либо выбрать автомобиль из наличия на сайте. Оплата пройдет онлайн, автомобиль предоставят бесконтактно с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Краткая информация о ГК «Автоимпорт»

Группа компаний «Автоимпорт» была основана в 1997 году в городе Рязань. Компания специализируется на продаже новых легковых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также предоставляет полный спектр сервисных услуг. Портфель продукции включает в себя следующие бренды: Mercedes, Lexus, Volkswagen, Toyota, Huyndai, Mitsubishi, KIA, Skoda, LADA, Peugeot, Citroen, UAZ, Haval, Chevrolet, Chery, IVECO, ГАЗ, ISUZU. В настоящее время ГК «Автоимпорт» представлена в других городах России, таких как Тула, Липецк, Тамбов.