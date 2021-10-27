В Рязани перенесли заседание по продаже комплекса зданий рязанского хлебозавода № 1

Ранее предприятие было присоединено к хлебозаводу № 3, одно из помещений которого планируется заложить за долги.

В среду, 27 октября, в гордуме заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности не состоялось из-за отсутствия кворума. Депутаты планировали рассмотреть вопрос о продаже комплекса зданий бывшего хлебозавода № 1 на Соборной площади за 58 миллионов рублей.

Ранее предприятие было присоединено к хлебозаводу № 3, одно из помещений которого планируется заложить за долги. Еще весной этого года планировалось, что в опустевших зданиях на Соборной, которые сейчас могут уйти с молотка, необходимо создать креативный кластер.

По данным наших источников в гордуме, заседание комитета может состояться 28 октября в 9:00.