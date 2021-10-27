В Сараевском районе сгорела «Приора»

Инцидент случился рано утром на автодороге «Сапожок-Сараи-Шацк».

В Сараевском районе сгорела Lada Priora. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Инцидент случился утром в среду, 27 октября, примерно в 5:59 на автодороге «Сапожок-Сараи-Шацк». Пожарные сразу выехали на место происшествия, однако спасти автомобиль не удалось. Огонь полностью уничтожил салон и заднюю часть транспортного средства.

Как отметили полицейские, автомобиль принадлежал одному из охранников дорожной техники. Отделу надзорной деятельности предстоят выяснить причину возгорания.